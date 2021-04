Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer stützte und geriet unter die Straßenbahn

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor 10 Uhr, fuhr ein Radfahrer den Mähringer Weg bergab. Auf Höhe Landfriedbühl wollte der 26-Jährige trotz durchgezogener Mittellinie nach links abbiegen. Da ihm eine bergauf fahrende Straßenbahn entgegenkam wurde er unsicher. Dadurch geriet er mit seinen Reifen in die Schiene und stürzte vor die Straßenbahn. Er wurde durch diese erfasst und am Kopf schwer verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zusammen 5.000 EUR.

