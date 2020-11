Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 34-Jähriger greift Polizeibeamte an

StuttgartStuttgart (ots)

Ein 34-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (10.11.2020) Polizeibeamte der Bundespolizei im Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen und später versucht diese anzuspucken. Der litauische Staatsangehörige war zunächst durch eine Zugbegleiterin auf der Fahrt zwischen Frankfurt am Main nach Stuttgart ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden. Zur Feststellung der Identität des bis dahin unbekannten Mannes, sollte daraufhin eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof hinzugezogen werden. Da sich der augenscheinlich alkoholisierte 34-Jährige allerdings weigerte vor Ort auszuweisen, verbrachten ihn die Beamten zum Revier. Auf dem Weg dorthin schlug er einem der Polizisten unvermittelt gegen den Arm, sodass ihn die Streife zu Boden bringen und fesseln musste. Während der anschließenden Durchsuchung des Wohnsitzlosen auf der Dienststelle versuchte dieser nun die Beamten zu treten und spuckte zudem in deren Richtung. Der anhaltend aggressive 34-Jährige verbrachte daraufhin die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Alle eingesetzten Polizeibeamten verblieben trotz des Vorfalls unverletzt. Der litauische Staatsangehörige muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Da er bereits zuvor im Zug ohne erforderlichen Mund-Nase-Schutz angetroffen worden war, informierten die Beamten zudem das zuständige Gesundheitsamt, um ein Bußgeldverfahren einzuleiten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell