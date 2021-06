Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 27.06.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Samstag, 26.06.2021, gegen 12.30 Uhr kam es in Holdorf in der Gramker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger aus Holdorf befuhr dabei mit seinem PKW Mercedes Benz die Gramker Straße aus Richtung Neuenkirchen kommend in Richtung Damme und wollte dort nach links in Richtung Handorf abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 61-jährigen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 61-jähre leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Vechta- Hausfriedensbruch in Kindergarten

Am Samstag, 26.06.2021, gegen 18.20, kletterten zwei Jugendliche aus Vechta im Alter von 14 und 15 Jahre auf das Dach eines Kindergartens in der Antoniusstraße. Die 14-jährige brach dort durch einen Lichtschacht ein, stürzte etwa 3 m zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst dem Marienhospital in Vechta zugeführt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Vechta zur Öffnung der Tür zum Kindergarten eingesetzt. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Lohne - Körperverletzung

Am Samstag, 26.06.2021, gegen 23.30 Uhr kam es in der Widukindstraße zu einer Körperverletzung. Dabei gerieten ein 18- und ein 21-jähriger Lohner mit einem bislang unbekannten Täter in Streit. Dieser schlug dabei mit der Faust beide Opfer ins Gesicht. Beide Opfer wurden leicht verletzt. Anschließend konnte der Unbekannte flüchten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell