Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210422 - 0476 Frankfurt-Bergen-Enkheim: 17-Jähriger durch Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwochabend (21. April 2021) kam es in Bergen-Enkheim zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger ein Messer gegen einen 17-Jährigen sowie Pfefferspray gegen eine Gruppe Minderjähriger eingesetzt haben soll. Der 19-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden.

Nacht derzeitigen Kenntnissen kam es gegen 19:40 Uhr im Bereich einer U-Bahnendhaltestelle in der Borsigallee zu Streitigkeiten zwischen einem 19-Jährigen, welcher in Begleitung seiner Freundin unterwegs war, und einer Gruppe Jugendlicher und Kinder. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in welcher der 19-Jährige ein Messer gezückt haben soll. Ein 17-Jähriger aus der Gruppe soll versucht haben, diesen zu entwaffnen, erlitt jedoch Verletzungen an der Hand. Im weiteren Verlauf setzte der 19-Jährige Pfefferspray ein und flüchtete zunächst. Mehrere aus der Gruppe klagten anschließend über Atembeschwerden und Augenreizungen, welche durch die eingetroffenen Rettungskräfte versorgt wurden. Der 17-Jährige kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der flüchtige 19-Jährige konnte in der Nähe von einer Polizeistreife festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer sowie eine geringe Menge Marihuana auf. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen erfolgten schließlich auf der Polizeidienststelle.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell