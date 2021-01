Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Bühlertal - Mehrere Scheiben beschädigt, Hinweise erbeten

Bühl, Bühlertal (ots)

Mehrere Polizeistreifen waren am Montagabend in Bühl und Bühlertal auf der Suche nach einem bislang Unbekannten, der zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr, mutmaßlich mit Stahlkugeln und einer Zwille, mehrere Fensterscheiben verschiedener Anwesen beschädigt hat. Bislang sind den Ermittlern drei Ziele des Schützen bekannt. Betroffen sind nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Häuser in der Hauptstraße von Bühlertal sowie einem Anwesen in der Robert-Koch-Straße im Bühler Stadtgebiet. An allen beschädigten Fenster waren entsprechende Durchschläge festzustellen. Der Sachschaden dürfte sich an jedem Fenster auf mehrere Hundert Euro belaufen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl.

