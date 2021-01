Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, L 75 - Schwer verletzt nach Vorfahrtsmissachtung - Polizei sucht Zeugen

Kehl (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg sind im Zusammenhang mit einem Unfall am Dienstagmittag im Kreisverkehr "Am Sundheimer Fort" auf der Suche nach Zeugen. Ein 74 Jahre alter Peugeot-Fahrer missachtete nach bisherigen Feststellungen bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Vorfahrt einer 26-jährigen Mercedes-Lenkerin und stieß gegen 13:45 Uhr mit ihr zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Kehl aus seinem stark demolierten Wrack befreit werden. Er trug schwere Verletzungen davon und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Offenburg gebracht. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 6.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 mit den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg in Verbindung zu setzen.

