POL-KA: (KA)Bretten/Bruchsal- Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet - Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Der Fahrer eines blauen Audi 80 soll am Mittwochmorgen ab etwa 06.35 Uhr auf der Bundesstraße 35 zwischen Gondelheim und Helmsheim bei gefährlichen Überholmanövern mehrere Fahrzeuge des Gegenverkehrs gefährdet haben. Hierzu sucht das Polizeirevier Bruchsal nach betroffenen Fahrern und weiteren Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07251 7260 zu melden.

Ein von der Fahrweise beeinträchtigter 44 Jahre alter Pkw-Fahrer erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Bruchsaler Polizei über den mutmaßlichen Verkehrsrowdy, der laut dem Betroffenen offenbar in "halsbrecherischer Fahrweise" auf der B 35 zwischen Bretten und Bruchsal unterwegs war und auch schon mehrfach in gleicher Manier auf der Strecke aufgefallen sei.

Zunächst sei ihm der Fahrer des älteren blauen Audi 80 Avant am Mittwoch ab dem Alexanderplatz in Bretten über eine längere Wegstrecke sehr dicht aufgefahren. In Höhe der Ortslage Gondelsheim habe er den Schilderungen nach mehrere Pkw trotz sichtbaren und schnell näherkommenden Gegenverkehrs überholt. Beim Einscheren schnitt er wohl den 44-Jährigen und zwang ihn damit zu einer Gefahrenbremsung. Bei einem weiteren Überholvorgang zwischen Gondelsheim und Helmsheim sei zudem der gesamte Gegenverkehr gefährdet worden, darunter auch ein Lkw der DHL-Gruppe.

Die Beamten des Bruchsaler Polizeireviers ermitteln nun gegen den im Enzkreis wohnhaften 19-jährigen Fahrzeughalter wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise.

