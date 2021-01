Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, B3- Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Sasbach (ots)

Ein Auffahrunfall auf der B 3 bei Sasbach hat am Montagmittag zu zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von zirka 6.000 Euro geführt. Eine 22-jährige Seat-Fahrerin hat nach bisherigen Feststellungen zu spät erkannt, dass ein vor ihr fahrender Nissan-Lenker seine Geschwindigkeit verringerte und prallte kurz nach 13 Uhr in das Heck des Vorausfahrenden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, während der 51 Jahre alte Nissan-Fahrer selbständig einen Arzt aufsuchte. Der Seat musste abgeschleppt werden.

