Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Langfinger gestellt

Baden-Baden (ots)

Ein 22-jähriger Mann hat seit der Nacht von Montag auf den Dienstag mit gleich mehreren Anzeigen zu rechnen. Ein aufmerksamer 23-jähriger Mitarbeiter eines Hotels konnte gegen 1 Uhr beobachten, wie sich der 22-Jährige an abgestellten Elektrorollern zu schaffen machte. Der erste Versuch, die Spiegel der Roller abzuschrauben scheiterte, da der Hotelmitarbeiter ihn dabei erwischte. Der mutmaßliche Langfinger ließ sich jedoch nicht davon abhalten und versuchte es eine halbe Stunde später auf ein Neues. Diesmal war er erfolgreich. Daraufhin alarmierte der Hotelmitarbeiter die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Diese suchten die umliegenden Straßen nach dem Flüchtigen ab und konnten ihn in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Da sich der 22-Jährige des Weiteren ohne triftigen Grund nach der verhängten Ausgangssperre in der Öffentlichkeit aufhielt, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. /jt

