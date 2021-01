Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lahr (ots)

Eine Personen- und Fahrzeugkontrolle wurde am Montagabend einem 19-Jährigen zum Verhängnis. Der Mercedes-Fahrer wurde gegen 20:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Offenburger Straße durch Beamte des Polizeireviers Lahr überprüft. Hierbei ergaben sich Verdachtsmomente auf einen vorherigen Drogenkonsum fest. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Im Rahmen der Fahrzeugdurchsuchung wurden Restantragungen von Marihuana sowohl im Fahrzeuginnern als auch im Kofferraum gefunden. Aufgrund dessen ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Weiterhin wurde im Rahmen der Fahrzeugkontrolle bei dem Beifahrer ein Butterfly-Messer entdeckt, das beschlagnahmt wurde. Der Heranwachsende wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens unter Drogeneinwirkung und der Beifahrer wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

