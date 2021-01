Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen-Erlach - Rauchentwicklung löst Rauchmelder aus

Renchen-Erlach (ots)

Im Pelletraum eines Zweifamilienhauses in der Erlacher Straße kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Feuer, dessen starke Rauchentwicklung um 0:18 Uhr den Alarm eines Rauchmelders auslöste und den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Renchen mit einem Löschzug notwendig machte. Möglicherweise durch einen technischen Defekts gelangte heiße Asche in einen Auffangbehälter der Heizung, der dann in einen Hartplastikeimer umgefüllt wurde. Dort schmort die heiße Asche nach bisherigen Feststellungen so lange vor sich hin, bis sich ein Feuer entwickelte. Durch die Rauchentwicklung wurde der Pelletraum verrußt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

