Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Veranstaltung aufgelöst

Lahr (ots)

Nachdem die Polizei am Sonntag informiert worden war, dass in einem Lahrer Teilort eine Veranstaltung mit mehreren Personen abgehalten wird, überprüften die Beamten die Örtlichkeit gegen 11 Uhr. Bereits auf dem Parkplatz konnten einige Autos und Lautsprecheransagen aus dem inneren eines Gebäudes festgestellt werden. Beim Betreten der Räumlichkeiten trafen die Beamte auf eine Vielzahl an Personen, von denen die meisten erst beim Erblicken der Polizei eine Mund-Nasen-Bedeckung anlegten. Anwesenden Personen erklärten, dass es sich um einen Gottesdienst handle. Auf Grund mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung traten die Beamten vor Ort in Kontakt mit einem Verantwortlichen, der den Gottesdienst anschließend unmittelbar beendete. Die zuständige Behörde wurde über die Verstöße gegen die Abstandsregeln, Pflicht zur Bedeckung des Mund-Nasen-Bereichs und das Führen einer Kontaktliste in Kenntnis gesetzt.

