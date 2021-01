Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, A5 - Betrunken Unfall verursacht

Ettenheim (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten Beamte des Polizeireviers Lahr am Sonntagmorgen kurz vor 06:30 Uhr eine Unfallflucht auf der A5 aufklären. Die Uniformträger kontrollierten einen 41-jährigen Mann, welcher bei einem Autobahnrasthof der A5 im Bereich Ettenheim, in seinem Audi nächtigte. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Kennzeichen des Autos zur Fahndung ausgeschrieben waren. Des Weiteren konnte von den Beamten schon beim Herantreten an den Mann ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen durchgeführten Atemalkoholtest, welcher einen Wert von rund 1,8 Promille ergab. Während der Kontrolle fiel den Ordnungshütern erhebliche Kratzspuren im Bereich der rechten Seite des Audis auf.

Diese konnten nach weiterer polizeilicher Ermittlungsarbeit einer Unfallflucht des Vorabends zugeordnet werden. Der 41-Jährige touchierte hierbei die Leitplanke der A5 in Höhe Bühl.

Anstatt für seinen Schaden aufzukommen setzte er seine Fahrt bis nach Ettenheim fort und schlief dort seinen Rausch aus.

Der Audi-Lenker musste nicht nur eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sondern hat nun auch mit unerfreulicher Post der Staatsanwaltschaft zu rechnen. /jt

