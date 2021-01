Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl- Körperverletzung

Bühl (ots)

Eine Körperverletzung ereignete sich in der Daimlerstraße am Montagmorgen gegen 2 Uhr. Eine verbale Uneinigkeit zwischen einem 40- und 60-Jährigen eskalierte und endete mit einem Faustschlag ins Gesicht des 60-Jährigen. Die alarmierten Polizeibeamten führten im Rahmen der Vernehmung Alkoholtests der beiden Streithähne durch. Dabei ergab der Test des 40-Jährigen einen Wert von 0,7 Promille und der Alkoholwert des 60-Jährigen fast zwei Promille. Der 60-Jährige wurde durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt und deshalb zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum gebracht.

/kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell