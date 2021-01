Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach- Fahrzeug mit rund zwei Promille geführt

Sasbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge einer Tankstelle in der Hauptstraße meldete am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr einen betrunkenen Fahrzeugführer. Dieser habe nach Aussagen des Tankwartes in der Tankstelle eingekauft und sei anschließend davon gefahren. Dabei war der Mann wohl sichtlich alkoholisiert. Die verständigten Polizeibeamten gingen diesem Hinweis nach und trafen den 64-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Hierbei stellten die Ordnungshüter bei dem Mann Anzeichen eines starken Alkoholkonsums fest. Aufgrund dessen nahmen die Beamten den 64-Jährigen auf das nahe gelegene Revier mit und führten hier einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Nun erwartet den 64-jährigen Fahrzeugführer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/kw

