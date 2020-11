Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht, Polizei ermittelt Fahrer.

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

Schwerer Verkehrsunfall, Polizei nimmt Ermittlungen auf.

Am heutigen Morgen, gegen 05:15 Uhr, kam es auf der Marienheider Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte einen 18 jährigen Marienheider schwer verletzt an der Unfallstelle in Höhe Otto-Fuchs-Straße, auf der Straße liegend, aufgefunden und den Notruf gewählt. Die hinzugezogene Polizei und die Feuerwehr übernahmen die Erstversorgung und ihre Ermittlungen auf. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Auf Grund eines aufgefundenen Fahrzeugteils und eines Zeugenhinweises wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz an einer Firma in Meinerzhagen mit Unfallschäden entdeckt.

Der Fahrer des Fahrzeugs konnte vor Ort angetroffen werden. Das Fahrzeug des 64-jährigen Meinerzhageners und sein Handy wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden dauern an. Anlage: Foto des Fahrzeugs

