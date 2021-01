Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auffahrunfall

Kehl (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Montagnachmittag im Einmündungsbereich der Hafenzufahrt Ost zur L75 zu einem Sachschaden von rund 5.000 Euro geführt. Ein 71-jähriger Opel-Lenker prallte gegen 14:20 Uhr an der dortigen Auffahrt der L 75 in Richtung Auenheim in das Heck eines 34 Jahre alten VW-Fahrers. Verletzt wurde niemand.

