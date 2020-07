Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freimersheim (ots)

Zwei leichtverletzte Autofahrer sowie zwei wirtschaftliche Totalschäden an den jeweiligen Fahrzeugen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L 540 zwischen Freimersheim und Hochstadt, der sich gestern Morgen (13.07.2020, 07.30 Uhr) ereignet hatte. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah das entgegenkommende Fahrzeug eines 30-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Durch die Kollision wurden beide Autofahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei über 10.000 Euro.

