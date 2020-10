Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Flucht vor Polizei endet in Baustelle

Zittau (ots)

Die Flucht eines polnischen Hyundai, vor einer Streife der Bundespolizei, am 11. Oktober 2020 gegen 20:40 Uhr in Zittau endete in der Baustelle an der Äußeren Weberstraße. Wie kam es dazu? Die Streifenbesatzung wollte das Fahrzeug und die Insassen auf der Weststraße kontrollieren. Als sie ihr Fahrzeug neben dem geparkten Hyundai abstellten, setzte der Fahrer plötzlich zurück und fuhr ohne Licht in Richtung Neue Straße, weiter ging es über die Mittelstraße in die gesperrte Rathenaustraße. Im Anschluss durchbrach das Fahrzeug eine Baustellenabsicherung, touchierte eine Hauswand, zerstörte neu gesetzte Straßenrandsteine und blieb letztendlich im Schotter der noch im Bau befindlichen Äußeren Weberstraße stecken. Beide Fahrzeuginsassen sprangen aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtung. Während die Beifahrerin durch Kräfte der Landespolizei gestellt werden konnte, fehlt vom Fahrer noch jede Spur. Zur Schadenshöhe in der beschädigten Baustelle können noch keine Angaben gemacht werden

