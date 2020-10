Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal Eingereiste und Schwarzarbeiter gestoppt

Burkau (ots)

Am 11. Oktober 2020 nahm die Bundespolizei auf der Autobahn 4 bei Burkau mehrere Personen in Gewahrsam, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hatten, einer von ihnen hat auch schwarz gearbeitet. Gegen 11:15 Uhr war es ein 43-jähriger Ukrainer, welcher als Insasse eines ukrainischen Kleinbusses kontrolliert wurde. Er gab an, für 4 Tage im Bundesgebiet zu Besuch gewesen zu sein. Wo und bei wem konnte er nicht ganz genau sagen. Bei einer Nachschau im mitgeführten Gepäck, stießen die Beamten dann auf den wahren Grund des Aufenthalts in Deutschland. Der junge Mann hatte unerlaubt gearbeitet und fast 3000,00 EUR Bargeld dabei. Hiervon wurden 2500,00 EUR als Schwarzarbeiterlohn beschlagnahmt. Um 12:40 Uhr geriet erneut ein ukrainischer Kleinbus ins Visier der Fahnder und auch diesmal sollten die Bundespolizisten den richtigen Riecher haben. Im Fahrzeug befand sich unter anderem ein 40-jährieger Ukrainer, welcher sich zwar mit einem gültigen ukrainischen e-Reisepass ausweisen konnte, da aber der letzte Einreisestempel ins Schengengebiet vom 20. Februar 2020 war und er sich max. 90 Tage im Visafrei im Schengengebiet aufhalten darf, hat er seine Aufenthaltsdauer um 145 Tage überschritten. Zu guter Letzt wurde um 21:20 Uhr ein Kleinbus mit ukrainischer Zulassung kontrolliert, in welchem sich zwei russische Staatsangehörige als Mitfahrer befanden. Die 39-jährige Frau und der 46-jährige Mann konnten sich mit russischen Reisepässen ausweisen, die darin befindlichen spanischen Visa waren allerdings seit dem 12. Juli 2020 abgelaufen. Beide führten zwar spanische Schreiben mit sich, diese berechtigen aber nicht zum Aufenthalt im Schengengebiet. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und hat auch die Hintermänner und Organisatoren im Blick. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Personen nach Polen zurückgeschoben oder reisten freiwillig nach Polen aus.

