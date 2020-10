Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wegen Schwarzfahren fast ins Gefängnis

Oberseifersdorf (ots)

Das war knapp. Ein Mann hätte sich im Gefängnis wiedergefunden wenn er die Geldstrafe wegen drei Fällen von Erschleichen von Leistungen nicht gezahlt hätte.

Bundespolizisten kontrollierten den 56-jährigen Bulgaren am 8. Oktober 2020 um 00:50 Uhr auf der B 178 in der Ortslage Oberseifersdorf. Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Bremerhaven 2019 zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Mann konnte den offenen Betrag inklusive Gebühren in Höhe von 673,50 Euro in bar bezahlen. Anderenfalls hätte er eine 60-tägige Ersatzhaft verbüßen müssen. So konnte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell