Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einem Vorfall in der Hauptstraße am vergangenen Montagnachmittag, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Kurz nach 16:30 Uhr hielten sich zwei Mädchen im Eingangsbereich eines dortigen Kaufhauses auf, bis sie von einer fünf bis sechsköpfigen Gruppe umkreist worden sein sollen. Hierbei sollen ein bislang Unbekannter und ein 15-jähriges Mädchen aus der Gruppe hervorgetreten sein und die zwei jungen Damen beleidigt haben. Es entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen beiden Parteien, bis der Unbekannte das 14-Jährige Mädchen mit einer Getränkedose ins Gesicht geschlagen haben soll. Hierbei verletzte sich die Jugendliche leicht. Anschließend suchten die Mitglieder der Gruppe das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau, unter der Telefonnummer 07225 9887-0, in Verbindung zu setzen. /jt

