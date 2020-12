Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Müll entsorgt

Nicht unentdeckt blieb am Montag in Riedlingen ein Umweltverstoß.

UlmUlm (ots)

Gegen 18.30 Uhr soll eine junge Frau mit einem Kleintransporter in der Zollhauserstraße gewesen sein. Ein Zeuge beobachtete die Frau, wie sie im Bereich eines Altkleidercontainers Matratzen, Teppiche, Lampen, Hausmüll und Schuhe auslud. Hinweise im Müll führten zu einer 18-jährigen Verdächtigen, die jetzt ein Bußgeld erwartet.

Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

