Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Polizei sucht Zeugen

Für Aufregung sorgte am Montag ein Mann durch sein auffälliges Verhalten in Kuchen.

UlmUlm (ots)

Gegen 19.30 Uhr lief eine 19-Jährige in der Heidenheimer Straße. Dort sprach sie der 27-Jährige an und belästigte die junge Frau. Er umarmte sie. Sie riss sich los und schrie um Hilfe. Der 27-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung B10. Ein Zeuge verfolgte den Mann. Der 27-Jährige stellte sich auf die B10 und stoppte wahllos Autos. Er sprang und schlug gegen Autos die wegen ihm anhalten und langsam fahren mussten. Zum Schluss sprang er noch auf die Motorhaube eines Autos, die dabei beschädigt wurde. Zeugen gelang es den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die eingetroffenen Beamten nahmen den Mann auf ein Polizeirevier mit. Ein Alkomattest zeigte, dass er alkoholisiert war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung. Das Polizeirevier Geislingen (Telefon 07331/93270) sucht Zeugen, die durch den 27-Jährigen auf der B10 genötigt wurden.

+++++++ 2235444

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell