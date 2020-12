Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Auto überschlägt sich

Schwere Verletzungen erlitt eine Frau bei einem Unfall am Montag bei Niederstotzingen.

UlmUlm (ots)

Kurz vor 21 Uhr fuhr die 33-Jährige von Sontheim in Richtung Niederstotzingen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Wiese. Dabei überschlug sich ihr Kia. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

