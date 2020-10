Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Auffahrunfall

Lauterbach - Am 23. Oktober, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Landesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Dirlammen und zog, obwohl ihm ein 56-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Citigo entgegenkam, auf die Gegenfahrbahn, um an einem liegengebliebenen Pkw vorbeizufahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 56-jährige Fahrer eine Vollbremsung machen. Ein nachfolgender 19-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem VW Golf auf den Skoda auf. Der 22-Jährige hielt kurz an und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Er konnte jedoch ermittelt werden. Bei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin in dem Skoda leicht. Es entstand Sachschaden von 6.000 EUR.

Auffahrunfall

Schlitz - Am 24. Oktober, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A8 die Landesstraße von Willofs herkommend in Richtung Schlitz und wollte nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Hierzu verringerte er seine Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Eine nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies und bremste ihren Mercedes ML ab. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Mercedes SLK hinter dem Wagen der 22-jährigen befand, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes der 22-jährigen auf. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden von 8.000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain - Am 25. Oktober, gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Fusion die Bundesstraße von Hartmannshain herkommend in Richtung Gedern. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr der Wagen eine Böschung hinunter und kam auf einer Wiese auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb die 27-Jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 7.750 EUR

