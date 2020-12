Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Einfamilienhaus

HöheischweilerHöheischweiler (ots)

In den Abendstunden des Samstags brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in Höheischweiler ein. Zutritt verschafften sich der oder die Täter über die Terrassentür, die gewaltsam aufgehebelt wurde. Eine Uhr und diverse Schmuckstücke konnten die Einbrecher erbeuten. Außerdem verursachten sie einen erheblichen Sachschaden an der Terrassentür. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben richten. /piwfb

