Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit herrenlosem Fahrrad

Contwig (ots)

In der Hauptstraße in Contwig ereignete sich am 21.12.2019 gegen 10.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem roten Toyota Corolla genannte Hauptstraße, als ihm ein weißer Mercedes Kombi mit Anhänger entgegenkam. Auf dem Anhänger wurde wohl ein Fahrrad transportiert, welches aufgrund mangelnder Sicherung nach Befahren eines Schlaglochs von dem Anhänger herunter und unkontrolliert sowie herrenlos gegen den roten Toyota im Gegenverkehr rollte. Hierdurch entstand ein Sachschaden am Toyota von ca. 900 Euro. Der Mercedes-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Es gilt noch in den weiteren Ermittlungen zu klären, ob dieser sich wissentlich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte oder den Unfall nicht bemerkte. Der Fahrer des Mercedes muss noch ermittelt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell