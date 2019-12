Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Pirmasens (ots)

Am Morgen des 21.12.2019 wurden aus einem in der Wormser Straße in Pirmasens abgestellten, unverschlossenen PKW durch einen männlichen Täter mehrere Gegenstände entwendet. Der Täter wurde durch eine Zeugin beobachtet und konnte im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung gefasst werden. Die Beute wurde sichergestellt und ihrer Eigentümerin zurückgegeben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Fahrzeuge beim Verlassen, und sei es nur beim Zurückbringen des Einkaufswagens am Supermarkt oder beim Bezahlen nach dem Tanken, verschlossen werden sollten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell