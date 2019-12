Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 22.12.2019 gegen 03:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Dahn in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach einen 21-jährigen Fahrer mit einem Opel-PKW. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,39 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Beifahrer war fahrtüchtig und konnte die Fahrt fortsetzen.

