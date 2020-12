Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, fahndete die Polizei Zweibrücken nach einem Mann auf einem Fahrrad, der zuvor in Einöd eine Körperverletzung begangen haben soll. Die Beamten konnten in der Homburger Straße einen Radfahrer kontrollieren, auf den die Personenbeschreibung des Flüchtigen passte, der von der Polizei Homburg gesucht wurde. Bei der Personenkontrolle wurde festgestellt, dass der 19-jährige Mann aus Zweibrücken deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,01 Promille. Ein Drogentest reagierte auf Amphetamin. Deshalb wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, nachdem die Beamten aus Homburg dessen Personalien aufgenommen und ihn eindeutig als Beschuldigten der Körperverletzung identifiziert hatten. Auf den Heranwachsenden kommen jetzt Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen des Betäubungsmittelgesetzt und Körperverletzung zu. | pizw

