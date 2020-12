Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Samstag, um 14.50 Uhr, parkte ein 32-jähriger Mann aus Homburg seinen schwarzen Pkw Skodas Fabia auf dem Parkplatz des Fashion Outlet. Als er um 20.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - sein Auto beschädigt hat. An der hinteren rechten Tür und am Radlauf waren Kratzer und Dellen zu erkennen. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 06332-9760 zu melden. | pizw

