Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Samstag, um 08.30 Uhr, ereignete sich auf der Auffahrt zur A8 in Fahrtrichtung Saarland ein Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus Kirkel befuhr den "Überflieger" und missachtete die Vorfahrt eines 32-jährigen Zweibrückers, der auf die A8 auffahren wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. | pizw

