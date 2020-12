Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrügerischer Telefonanruf

Waldfischbach-BurgalbenWaldfischbach-Burgalben (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter eines Zeitungsverlages versuchte am vergangenen Freitag in einem Telefonat, eine 79jährige Dame aus Waldfischbach-Burgalben "übers Ohr zuhauen". Der Anrufer verkündete der älteren Dame, dass sie einen Geldpreis in einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Den Gewinn hätte die Dame aber nur durch die Preisgabe ihrer Kontodaten bekommen können. Die aufmerksame Dame erkannte aber in dem Telefonat direkt einen betrügerischen Hintergrund und beendete dieses. Ein Verhalten, dass ihr sicherlich einigen Ärger erspart hat und seitens der Polizei nur begrüßt werden konnte. /piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333-9270

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@olizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell