Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer angefahren und geflüchtet

33178 Borchen (ots)

(ah) Sonntag, 27.09.20, 01:30 Uhr, 33178 Borchen, Neuenhöfe/Zur Lohne, Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Ein 18-jähriger Fahrradfahrer befuhr am frühen Sonntagmorgen die Straße Neuenhöfe in Nordborchen in Richtung Zur Lohne. An der Einmündung Zur Lohne bog zu diesem Zeitpunkt ein weißer Pkw in die Straße Neuenhöfe ein und touchierte dabei den Fahrradfahrer, so dass dieser zu Fall kam. Der Pkw hielt nicht an und setze seine Fahrt in Richtung Amtsweg fort, ohne sich für die Folgen des Verkehrsunfalls zu interessieren. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und das Fahrrad wurde durch den Sturz geringfügig beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Verkehrsunfall, die insbesondere Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Paderborn (Tel. 05251/3060) erbeten.

