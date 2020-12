Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gebäude der Verbandsgemeinde

WallhalbenWallhalben (ots)

Von Freitag auf Samstag verschaffte sich jemand gewaltsam Zutritt in ein Gebäude der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben in der Hauptstraße in Wallhalben. Der oder die Täter brachen mehrere Türen auf, um in das Gebäude und in unterschiedliche Räume darin zu gelangen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Allerdings wurde ein erheblicher Sachschaden an dem Gebäude verursacht. Hinwiese die zur Tataufklärung beitragen könnten, sollten an die Polizei in Waldfisch-bach-Burgalben gerichtet werden. /piwfb

