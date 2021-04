Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210421 - 0473 Frankfurt-Gallus: Unbekannter Fußgänger löst Verkehrsunfall aus - Polizei bitte Zeugen sich zu melden

Frankfurt (ots)

(ne)Am vergangenen Donnerstag (15.4.2021) kam es um 3:25 Uhr auf der Kleyerstraße Höhe Hausnummer 19 in Richtung Gallus zu einem Unfall, bei dem mehrere parkende Autos zum Teil stark beschädigt wurden. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter war von Griesheim kommend in Richtung Gallus unterwegs. Nach Angaben des 20-Jährigen soll plötzlich eine männliche Person von links kommend auf die Fahrbahn getreten sein, woraufhin der 20-Jährige nach rechts ausweichen musste. Hierbei kam er zu weit nach rechts und beschädigte dabei sieben geparkte Autos am rechten Fahrbahnrand. Der unbekannte Fußgänger soll danach von der Unfallstelle geflohen sein. Er soll etwa 170cm groß sein und trug eine dunkelbraune Jacke sowie eine dunkle Hose. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10400 in Verbindung zu setzen.

