POL-F: 210421 - 0472 Frankfurt-Sachsenhausen: Widerstand nach Bedrohung

Frankfurt (ots)

(ne)Gestern Abend waren Streifenbeamte zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann in die Richard-Strauss-Allee gerufen worden. Als die Beamten die Parteien trennen wollten, leistete der 20-Jährige Widerstand.

Gegen 18:30 Uhr ereilte die Polizei der Notruf, dass eine Frau um Hilfe schreien würde. Sofort fuhren Beamte des 10. Reviers vor Ort und konnten ein junges Paar auf der Straße antreffen, welches sichtlich in Streit geraten war. Dabei hielt der Mann (20 Jahre) die Frau (24 Jahre) am Arm fest und wirkte ihr gegenüber bedrohlich. Die Beamten trennten die beiden, um die Situation zu "entschärfen". Da der 20-Jährige sich nicht ausweisen wollte, wurde er durchsucht. Hierbei wehrte er sich, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Während der Festnahme standen Passanten drum herum und filmten mit Handys die Maßnahmen. Der 20-Jährige wurde zum Revier gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung der Frau sowie wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

