POL-F: 210420 - 0469 Frankfurt-Niederrad: Motorrad und Papiermülltonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (19.-20.04.2021) kam es im Stadtteil Niederrad zu mehreren Bränden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung aus und bittet Zeugen um Mithilfe.

Gegen 23.40 Uhr wählte ein Anwohner den Notruf, da es im Bereich des Bruchfeldplatzes brannte. Die Feuerwehr konnte die Brände nur wenig später löschen. Wie sich herausstellte, hatten eine Papiermülltonne sowie ein Motorrad der Marke Honda in Flammen gestanden. Die Hitzeeinwirkung war so groß, so dass ein neben dem Krad geparkter Audi A3 ebenfalls beschädigt wurde. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Kurz darauf entdeckte die Polizei, dass man unweit des Bruchfeldplatzes, in der Blauenstraße, versucht hatte einen Mercedes E220 in Brand zu setzen. Die Beamten konnten das Feuer glücklicherweise löschen, bevor es sich ausbreiten konnte. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung zur Ergreifung des Täters bzw. der Täter verlief leider ohne Erfolg.

Glücklicherweise wurde durch die Brände niemand verletzt. Das ausgebrannte Motorrad wurde sichergestellt.

Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Gegenstände vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die konkrete Ursache der Brände sowie die Höhe des finanziellen Schadens sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

Wer hat in der vergangenen Nacht im Bereich des Bruchfeldplatzes bzw. der Blauenstraße Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann Angaben zu den Taten bzw. dem Täter/den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51599 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

