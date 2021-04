Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210420 - 0467 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Montagabend nahmen Polizeibeamte des 18. Reviers vorübergehend einen 20-Jährigen in Bergen-Enkheim fest, der einem Platzverweis nicht nachgekommen war und zuvor in einer Arztpraxis randaliert hatte. Bei der Festnahme verletzte sich eine Beamtin leicht. Der spätere Beschuldigte, ein 20-Jähriger, welcher in einer Arztpraxis "Im Sperber" randalierte und auch Beleidigungen aussprach, konnte um kurz nach 17 Uhr von einer alarmierten Streife vor dieser angetroffen werden. Einer Aufforderung der Beamten, den Ort des Geschehens zu verlassen, kam der junge Mann jedoch nicht nach und drohte stattdessen damit, wieder erscheinen zu wollen. Dies hatte seine vorübergehende Festnahme zur Folge, bei der sich eine Polizeibeamtin leicht verletzte. Sie konnte ihren Dienst fortsetzen. Derweil ging es für den 20-Jährigen zunächst auf eine Polizeiwache. Im Anschluss erfolgte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seine Entlassung. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

