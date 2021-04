Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210420 - 0466 Frankfurt-Nordend: Unverhofft kommt oft

Frankfurt (ots)

(ne)Gestern Abend hatte eine Streife während eines Einsatzes in der Spohrstraße eines ihrer Nummernschilder vom Funkwagen geklaut bekommen. Wenig später tauchte es bei einem anderen Einsatz in der Holzhausenstraße wieder auf.

Wegen einer Ruhestörung waren die Beamten um kurz nach 23:00 Uhr in die Nähe des Matthias-Beltz-Platzes gerufen worden. Sie parkten das Auto und begaben sich auf die Suche nach der vermeintlichen Ursache. Doch keinerlei Lärmquellen durchbrachen die Stille der Nacht. Als sie zum Auto zurückkamen, stellten sie fest, dass das vordere Kennzeichen herausgebrochen und entwendet worden war. Ein erneuter Einsatz wegen einer Ruhestörung in der Holzhausenstraße führte die Beamten nun gegen 1:45 Uhr in eine Wohnung zweier Männer im Alter von 39 und 40 Jahren. Der 40-jährige Wohnungsinhaber war augenscheinlich alkoholisiert und etwas aufgebracht, ob der nächtlichen Ermahnung zur Ruhe durch die Beamten. Den Polizisten entging aber nicht, dass auffälliger Weise eine Vielzahl von Stichwaffen, wie Messer, Schwerter und Macheten in der Wohnung deponiert waren, die allesamt präventiv sichergestellt wurden. Die größte Überraschung war jedoch die Tatsache, dass das zuvor entwendete Nummernschild des Streifenwagens ebenfalls in der Wohnung lag. Dies nahmen die Beamten ebenfalls an sich und leiteten gegen den 40-Jährigen u. a. ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls von amtlichen Kennzeichen ein.

