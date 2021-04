Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210419 - 0465 Frankfurt - Rödelheim: Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt (ots)

In der Ludwig-Landmann-Straße kam es am Abend aufgrund einer Bedrohung zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann bedrohte eine Person mit einem Messer. Wir waren mit mehreren Kräften vor Ort, darunter Spezialkräfte. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst unterstützten. Am späten Abend konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Die bedrohte Person blieb unverletzt.

Für circa zwei Stunden wurde die Ludwig-Landmann-Straße zwischen Katharinenkreisel und Rödelheimer Landstraße in nördliche Fahrtrichtung gesperrt.

