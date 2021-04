Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210419 - 0464 Frankfurt-Ostend/Bockenheim: Zwei größere Polizeieinsätze

Frankfurt (ots)

(dr) Am heutigen Montag, den 19.04.2021, kam es am Nachmittag in Frankfurt zu zwei größeren Polizeieinsätzen.

Gegen 14:00 Uhr betraten Spezialkräfte der Frankfurter Polizei eine Wohnung im Ostend und trafen auf einen 32-jährigen Mann, der zuvor im familiären Umfeld angekündigt hatte, sein Leben beenden zu wollen. Der Mann konnte von den eingesetzten Polizeikräften überwältigt werden. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung.

Gegen 16:00 Uhr gelang es Spezialkräften im Stadtteil Bockenheim einen 38 Jahre alten Mann in einer Wohnung zu überwältigen, welcher in suizidaler Absicht damit drohte, sich mit einer Rasierklinge zu verletzen. Nach dem ein polizeilicher Zugriff erfolgte, konnte der 38-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

Während der beiden Einsätze kam es aufgrund von Absperrmaßnahmen in den beiden Stadtteilen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

