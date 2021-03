Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zettel hinterlassen reicht nicht!

Kaiserslautern (ots)

Weil er einen Unfall verursacht hat und nicht vor Ort geblieben ist, hat sich ein Autofahrer am Dienstag eine Strafanzeige eingehandelt. Der Mann hatte am Vormittag in der Mennonitenstraße im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Er hielt zwar kurz an und hinterließ eine Nachricht an dem betroffenen Transporter, fuhr dann aber weiter, ohne den Schaden zu melden.

Als der Halter des Mercedes-Transporters kurz vor Mittag zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er den Schaden auf der Beifahrerseite und verständigte die Polizei. Eine Streife nahm vor Ort den Sachverhalt auf und kontaktierte den mutmaßlichen Unfallverursacher unter der hinterlassenen Telefonnummer. Der Mann gab an, dass er wegen dienstlicher Termine nicht an der Unfallstelle warten konnte. Ihm wurde erklärt, dass es nicht ausreicht, einen Zettel zu hinterlassen, und gegen ihn nun wegen Fahrerflucht ermittelt wird. Zudem muss er mit dem Unfallfahrzeug zur Polizei kommen, damit der Schaden und die erforderlichen Daten aufgenommen werden können. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell