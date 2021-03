Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Rot über die Ampel

Kaiserslautern (ots)

Dass man sich auch als Fahrradfahrer an Verkehrsregeln zu halten hat, mussten Polizeibeamte am Montag einer Frau aus dem Stadtgebiet erklären. Eine Streife hatte kurz nach halb 11 beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Fahrrad aus der Burgstraße kam und in die Fruchthallstraße abbog. Direkt nach dem Abbiegen überquerte die Radlerin die Fahrbahn an einer Ampel trotz Rotlicht.

Die Beamten stoppten daraufhin die Fahrerin, unterzogen sie einer Kontrolle und erläuterten der 47-Jährigen, was sie eigentlich als Verkehrsteilnehmerin wissen sollte: dass sie bei Rotlicht an der Ampel anhalten muss - und dass sie bei einem Verstoß sowohl sich selbst als auch andere gefährdet. Auf die Frau kommt deshalb eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

