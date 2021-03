Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike geklaut - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Bike ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Herbststraße gestohlen worden. Das Fahrrad war dort in Höhe des Hauses Nummer 10 auf dem Gehweg abgestellt - und leider nicht gesichert.

Nach Angaben der Eigentümerin hatte sie das Rad zuletzt am Montag gegen 18.30 Uhr gesehen - als sie es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr wieder benutzen wollte, war es nicht mehr da.

Es handelt sich um ein E-Bike (Pedelec) der Marke Prophete mit schwarzem Rahmen im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Fahrrad davonfuhr, oder die wissen, wo es jetzt abgestellt ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell