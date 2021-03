Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sägespäne fangen Feuer

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei Sägearbeiten auf einem Parkplatz im Bereich Aschbacherhof ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Zunächst gerieten Sägespäne, vermutlich wegen eines technischen Defekts der Säge, in Brand. Im Rahmen eines Löschversuchs durch den Arbeiter übertrug sich das Feuer auf eine in der Nähe befindliche Holzhütte. Die Feuerwehren brachten die Flammen unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. |elz

