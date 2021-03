Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Mädchen angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein 5-jähriges Mädchen aus dem Stadtgebiet befuhr am Montagmorgen mit ihrem Tretroller die Straße Flachsäcker in Richtung in den langen Ruhten, während ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße in den langen Ruthen in Richtung Kästenbergstraße befuhr.

An der Kreuzung missachtete der Pkw-Fahrer die Regelung "rechts vor links" und streifte das von rechts kommenden, bevorrechtigte Mädchen auf dem Tretroller. Das Mädchen stürzte zu Boden und zog sich hierbei wahrscheinlich eine Fraktur des Unterarms zu. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. |elz

