Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Eine 33-Jährige hat am Montagnachmittag am Opel-Kreisel einen Unfall verursacht. Sie fuhr mit ihrem Honda Pilot gegen 17:25 Uhr hinter einem VW Transporter auf der linken Spur in Richtung Kreisel. An der rot zeigenden Ampel fuhr sie auf den Transporter auf. Bei der Unfallaufnahme machte die 33-Jährige einen sehr nervösen und unruhigen Eindruck. Den Beamten kam der Verdacht auf, dass die Frau alkoholisiert ist. 0,7 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Die Frau musste mit zur Polizeidienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Probe wird untersucht, um die genaue Blutalkoholkonzentration festzustellen. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. |elz

