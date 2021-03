Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall durch mangelnden Seitenabstand

Kaiserslautern (ots)

Weil sie offenbar nicht genug seitlichen Sicherheitsabstand hielt, hat eine Autofahrerin am Montagnachmittag im Stadtgebiet einen Unfall verursacht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu dem Unglück, als die 60-Jährige kurz vor 16 Uhr mit ihrem Pkw durch die Straße "Im Starennest" fuhr. Im Vorbeifahren streifte sie einen anderen Wagen, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war, und hinterließ dabei einen nicht unerheblichen Schaden auf dessen Fahrerseite sowie einen platten Vorderreifen.

An ihrem eigenen Auto wurde offenbar der Querlenker an der Vorderachse beschädigt, so dass der Pkw nicht mehr weiterfahren konnte und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

